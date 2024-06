Kevin De Bruyne heeft korte en krachtige boodschap voor de supporters na fluitconcert tegen Oekraïne

Kevin De Bruyne was de 'man van de match' tegen Oekraïne. Hij stond de pers te woord, maar wilde niet heel veel vertellen over het incident waarbij hij na de match zijn ploegmaats gebaarde om de supporters niet te gaan groeten.

Het was een zeer opvallend tafereel. De meegereisde supporters lieten met een fluitconcert hun ongenoegen blijken na de 0-0 die wel de kwalificatie opleverde. Dat ging door toen Kevin De Bruyne hen wilde gaan groeten en dus keerde hij terug op zijn stappen en maande hij ook zijn ploegmaats aan om niet te gaan groeten.

Natuurlijk kreeg hij vragen over de situatie voorgeschoteld tijdens de persconferentie. Eigenlijk wilde hij er niet echt op ingaan. Van verontschuldigingen tegenover de supporters was geen sprake. Hij wilde een korte, maar krachtige boodschap kwijt over de supporters.

"We hebben de supporters nodig. Dat is het enige dat ik daarover kan zeggen. We hebben ze nodig tegen Frankrijk. We hebben ze nodig gehad de voorbije 3 matchen. Dat is het."

Drie matchen alles gegeven op het EK

De aanvoerder nam het op voor zijn team. "We hebben de drie matchen alles gegeven, ik heb de ploeg zien lopen tot de 95e minuut. Iedereen wil die match winnen en dat hebben we geprobeerd. Dat is niet gelukt, maar de inzet is er geweest in alle drie de wedstrijden."

"Na de eerste match wisten we dat het moeilijk ging zijn. De ploeg heeft alle inzet getoond, ik kan daar niets slecht over zeggen."

Waarom het zo moeilijk liep tegen Oekraïne? "Het is moeilijk om openingen te vinden met een ploeg die 5-3-2 speelt. Er zijn weinig situaties waarbij je meer man voor de box kan zetten waar je een overtal kan creëren. We hadden in het begin die kans met Romelu en we hadden een paar kleinere kansen."

"In de tweede helft hebben we toch een paar kansen gehad. Het was niet het beste België, maar het was ook zeker niet slecht. Ik kan reacties begrijpen dat we niet gewonnen zijn en niet als eerste geëindigd zijn, maar ik kan niet slecht spreken over het feit dat de jongens er alles aan gedaan hebben om de match te winnen."

"We hebben gedaan wat we moeten doen, we zijn gekwalificeerd. We weten dat we nu in de moeilijke tabelhelft zitten, maar we gaan proberen de match tegen Frankrijk zo goed als mogelijk aan te pakken."