Supporters maken "angsthaas" Domenico Tedesco met de grond gelijk na kwalificatie

De Rode Duivels hadden tegen Roemenië vertrouwen getankt met een 2-0 zege, maar daar was tegen Oekraïne nog weinig van te merken. Bij winst konden de Rode Duivels groepswinnaar worden en aan de makkelijke tabelhelft terechtkomen.

Maar het leek alsof de Duivel toch op twee gedachten zaten te hinken. Want een tegengoal slikken van de Oekraïners zou de uitschakeling betekenen. Doelman Casteels moest in het slot nog een olympische goal van Malinovsky voorkomen.

Uiteindelijk speelden de Belgen dus 0-0 gelijk en gaan ze door naar de achtste finale, maar de Belgische fans in het stadion waren toch niet tevreden. Ze floten de Rode Duivels uit, tot ongenoegen van kapitein De Bruyne.

Ook op sociale media was er kritiek op de Rode Duivels, vooral op bondscoach Domenico Tedesco. Hij zei voor de wedstrijd dat België vol voor de overwinning zou gaan, maar zijn wissels leken toch het tegendeel te bewijzen.

Op het uur werd Tielemans vervangen door Mangala. Bakayoko viel pas een kwartier voor tijd in, Openda zelfs maar bij het ingaan van de blessuretijd. "Angsthaas", "een grap als trainer" en "broekschijter", zijn de verwijten die Tedesco krijgt op sociale media.

Schandelijk! #salonremise Niet gespeeld om te winnen. Trainer van men kl.. Openda 1 minuutje. Triestig. Nu Frankrijk en in de moeilijke tabelhelft. Bedankt spelers. Bedankt Tedesco. Enkel Kasteels verdiend respect! #makkelijkstepoule #tedescobuiten #oekbel

Volop voor de zege ! Dat hebben we gezien. Tedesco is een broekschijter. Wissels erbarmelijk, tempo van een wandeling in het park. Beschamend. #oekbel