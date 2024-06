Reactie De Bruyne betreurt fluitconcert van fans na kwalificatie: "Ik heb jammer genoeg niemand in de kleedkamer zien genieten"

Kevin De Bruyne was not amused woensdagavond. De aanvoerder was niet te spreken over het fluitconcert van de meegereisde Belgische supporters na de 0-0 tegen Oekraïne.

Er klonk een luid fluitconcert na affluiten en ook toen De Bruyne de fans wilde gaan groeten. Hij reageerde boos, ging terug naar het midden van het veld en maande zijn ploegmaats aan om niet te gaan groeten. Het bevreemdende tafereel zorgde voor een flinke domper op de feestvreugde. De Rode Duivels kwalificeerden zich immers voor de 1/8e finale, maar een feestje werd het niet na de wedstrijd. "Het was eigenlijk veel te stil in de kleedkamer", gaf Kevin De Bruyne aan. "Ik speel al heel lang voetbal en ik heb al veel mooie momenten beleefd, veel gewonnen en ook veel momenten gehad die pijn doen en die moet je meenemen." "Dat is niet leuk, maar dat gebeurt nu eenmaal als voetballer. Je moet met mindere momenten omgaan. Het is jammer dat we langs één kant weten dat we beter hadden kunnen doen, maar langs de andere kant zijn we wel gekwalificeerd." "Ik heb niemand jammer genoeg een klein beetje zien genieten, ook al denk ik dat deze ploeg dat wel verdiende na de reactie na onze eerste wedstrijd. We hebben die drie matchen uiteindelijk wel relatief oké gespeeld en als ik vergelijk met vorige tornooien was het een pak beter."