Ex-speler van Anderlecht maakt zich zorgen om Lukaku: "Een aanvaller die niet scoort, is een zieke aanvaller"

België speelde gelijk tegen Oekraïne op woensdag. De prestatie van Romelu Lukaku, opnieuw doelpuntloos, roept vragen op.

Zelfs als hij niet scoorde in de eerste twee wedstrijden, had Romelu Lukaku vele kansen gecreëerd en zag hij drie doelpunten afgekeurd worden voor buitenspel en handspel.

Maar tegen Oekraïne leek de aanvaller van de Rode Duivels deze keer zeer weinig geïnspireerd, bijna niets creërend.

Hij leek ook behoorlijk vermoeid. "Fysiek gezien spelen ze veel wedstrijden. Je ziet aan het shirt dat hij veel zweet. Misschien was de recuperatie niet optimaal," verklaarde Silvio Proto op het plateau van RTL Sports.

De voormalige doelman van RSCA en de Rode Duivels denkt ook dat Lukaku duidelijk gebrek heeft aan vertrouwen. "In zijn hoofd speelt mee dat hij niet scoort. Zijn teller staat op nul. Dat zal hem niet stimuleren. Een aanvaller die niet scoort, is een zieke aanvaller."

"Voor mij is het probleem echt fysiek. Ik voel hem echt geïrriteerd, vooral tegen Oekraïne. In de andere wedstrijden maakte hij veel loopacties, zelfs als niet alles perfect was. Maar nu voelde ik hem geïrriteerd, echt niet goed, vooral in zijn bewegingen," vervolgde de voormalige Rode Duivel Kevin Mirallas.