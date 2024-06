Frank Raes neemt het op voor Kevin De Bruyne en komt met advies voor Domenico Tedesco: "Hij moet bijna alles doen, op den duur de vuilnisbakken buitenzetten"

Kevin De Bruyne beleefde niet zijn leukste avond als international tegen Oekraïne. Hij en zijn ploegmaats werden na het laatste fluitsignaal uitgefloten.

De Rode Duivels konden niet overtuigen tegen Oekraïne, maar deden wel wat moest. Na het gelijkspel kwalificeerden ze zich als tweede in de groep voor de achtste finales van het EK.

Kevin De Bruyne werd verkozen tot 'Man of the Match'. Iets waar Frank Raes wel begrip voor kan opbrengen. "Kevin De Bruyne is een van de drie beste spelers ooit in de Belgische voetbalgeschiedenis", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Hij doet enorm zijn best op dit toernooi. Vooralsnog niet allemaal succesvol, maar hij is de voortrekker. Het begint allemaal bij hem. De Bruyne moet bijna alles doen, op den duur de vuilnisbakken buitenzetten."

Romelu Lukaku speelde echt geen goede partij, maar Raes relativeerde het. "Het klopt dat hij in belangrijke wedstrijden niet vaak scoort, maar langs de andere kant staat hij er vaak helemaal alleen voor. Ik zou hem dan ook niet te veel in vraag stellen."

"Maar de 85 doelpunten voor de Rode Duivels moeten we ook wat relativeren. Daar zitten veel oefenwedstrijden en onbelangrijke kwalificatiewedstrijden bij", gaat hij verder.

Hij stelt voor om met Openda én Lukaku te spelen. "De spits van Leipzig is een ander type speler dan Lukaku: hij duikt in de diepte, wringt zich overal tussen. Daarom zouden ze complementair zijn."