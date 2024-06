Meunier legt gevoel uit na de 'uitfluitmatch': "Het leek een beetje op die scène bij RWDM, helemaal disproportioneel"

Thomas Meunier mocht de dag na de 'uitfluitmatch' komen opdraven voor de pers. Een goeie keuze, want de rechtsachter legde met veel bravoure en een onderbouwde analyse de gebeurtenissen van gisterenavond uit. "Het was disproportioneel!"

Uiteraard ging het al snel over het boegeroep en het fluiten van de Belgische fans en de reactie van de Rode Duivels daarop. "De Duivels wilden gaan groeten, maar ze hebben rechtsomkeer gemaakt", aldus Meunier. "De ontvangst was toch wel speciaal te noemen."

"Het was niet perfect, dat weten wij ook wel hoor. We spelen ook niet met het gedacht om derde te worden of om gelijk te spelen. We wilden winnen. Trouwens, ik heb de laatste jaren nog nooit zoveel wil, enthousiasme en kwaliteit gezien op training. Ik was ook gefrustreerd dat het wat beter kon gaan."

Analisten en commentatoren moeten ook eens nadenken over wat ze zeggen

"Maar de reactie was disproportioneel. Ook de commentaren van de analisten helpen daar niet echt aan. Ik geloof in 'L'Union fait la force'. We moeten het toch ook eens hebben over wat de analisten en commentatoren allemaal zeggen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat de fans achter de ploeg staan. We staan allemaal achter hetzelfde doel. Het is niet in het algemeen belang om spanningen te creëren. We gaan iedereen nodig hebben voor de volgende match."

Meunier kon ook het precieze moment aanduiden waar de sfeer omsloeg. "Bij de wissel van Youri (Tielemans) waren er al wat fluitjes, maar wat Romelu allemaal over zich kreeg bij zijn wissel... Je fluit toch de topschutter van je land niet uit omdat hij een mindere match had? Totaal onbegrijpelijk. En ja, ik ben zeker dat het tegen Romelu gericht was."

De spelers begrijpen wel dat de fans gefrustreerd waren, maar vonden de reactie totaal ongepast. "Het is gewoon onredelijk. Als ze niet applaudiseren en gewoon blijven staan, zou het meer effect gehad hebben. Maar nu leek het op die scène bij RWDM. Er waren obscene gebaren en beledigingen."

Je zit toch geen zes uur in je auto om spelers te beledigen?

"Ook op sociale media sinds het begin van het toernooi. Dat is me toch te gek. Ik kan begrijpen dat de wedstrijd niet op niveau was. Het was stil in de kleedkamer. We hebben niet gevierd. Het leek zelfs alsof we verloren hadden. De fans hebben inderdaad hun tickets betaald en uren gereden. Maar je zit toch geen zes uur in je auto om spelers te beledigen?"

Ook dat ze daardoor in de verkeerde toernooihelft terecht komen, werd weerlegd. "Je kan ook tegen Nederland uitkomen en eruit liggen. Georgië-Portugal werd 2-0 en dat had niemand verwacht. Het is moeilijk te zeggen wat het beste is."

"We gaan alles geven tegen Frankrijk. Als we daar winnen, zullen alle plooien gladgestreken worden. Het zou echt jammer zijn als de verbinding tussen fans en spelers verbroken zou zijn", besloot hij.