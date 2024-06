Tegenstander van Duivels eist excuses: "Het was beschamend, er werd met modder gegooid"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eduard Iordanescu eist excuses van waarnemers die vermoedden dat Roemenië en Slowakije woensdag opzettelijk gelijk zouden spelen op het EK. De bondscoach van Roemenië was zelfs bijna in tranen na de historische groepswinst van zijn team.

Door het gelijkspel gingen beide landen door. Maar van een complot leek geen sprake. Beide ploegen gingen voluit voor de winst. "Sommige mensen zouden ons hun excuses moeten aanbieden," zei bondscoach Iordanescu na afloop.

"Beide teams hebben alles gegeven. Voor de wedstrijd werd er met modder gegooid, op onze spelers en onze waardigheid. Het was beschamend, niet fijn. Wij hebben karakter getoond en gevochten, zoals altijd. Als we hadden verloren, waren we met onze waardigheid nog intact naar huis gegaan."

Toen duidelijk werd dat ook België en Oekraïne (0-0) gelijk hadden gespeeld, konden "de papieren berekeningen in de prullenbak," schreef de krant Bursa. "En het pessimisme dat ons voetbal jarenlang heeft geplaagd heeft een harde klap gekregen."

Iordanescu moest zijn emoties onder controle houden. "Wat ik hier heb meegemaakt, maak je waarschijnlijk maar één keer in je leven mee. Ik denk dat de fans nog nooit zo betrokken waren bij het nationale team als nu, zelfs niet ten tijde van de Gouden Generatie."

Hij verwees daarmee naar het team in de jaren 90 toen Gheorghe Hagi Roemenië op de voetbalkaart zette. Zijn zoon Ianis versierde woensdag een penalty, waarbij David Hancko de overtreding maakte, en leidde met een megafoon het feestje na afloop.