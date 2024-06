🎥 Welk gebrek aan lef? Rode Duivels bluffen ferm: "Wie gaat Mbappé tegen het scheenbeen tackelen? Onana!"

Er is de Rode Duivels een gebrek aan lef verweten. Gooien ze nu alle schroom van zich af? Op basis van de mentale spelletjes voorafgaand aan het duel met Frankrijk zou dat wel eens kunnen.

Op het account van de Belgian Red Devils verwent onze nationale ploeg de fans met filmpjs in samenwerking met de Brusselse komiek Pablo Andres. Het gaat er dus vaak grappig aan toe, maar niet iedereen deelt natuurlijk dezelfde humor. In aanloop naar Frankrijk - België is er alleszins sprake van een opvallende video.

Als de 'nieuwe physio' van de Rode Duivels heeft Andres vooral zin om het muzikaal aan te pakken. Hij stelt al zingend de vraag: "Wie gaat Mbappé tegen het scheenbeen tackelen?" Waarop de zanger in Amadou Onana inpikt en volop meedoet. De middenvelder zingt uit volle borst zijn eigen naam als antwoord: "Onana! Amadou Onana!"

We mogen er toch van uitgaan dat het op het veld allemaal wel sportief zal verlopen. Het is uiteraard een video met een ferme kwinkslag. Het moet ook in die context bekeken worden. Op een EK vol spanning en verwachtingen mag het er zeker en vast af en toe wat luchtiger aan toegaan en moet er ook ruimte zijn om te lachen.

Of de Fransen daar ook zo goed gaan mee kunnen lachen, is weer een ander paar mouwen. Gezien de prestaties van de Rode Duivels in de groepsfase is het misschien toch niet helemaal wenselijk om de volgende tegenstander nog extra op scherp te zetten.