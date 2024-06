Belgische voetbalbond neemt beslissing over voorzitter

De Belgische voetbalbond heeft een besluit genomen over zijn bondsvoorzitter. Ook de komende twee jaar zal Pascale Van Damme de honneurs waarnemen. Ze was de enige kandidate om zichzelf op te volgen.

Pascale Van Damme (55) werd vorig jaar de eerste vrouwelijke voorzitter ooit bij de Belgische voetbalbond. Ze nam het roer tijdelijk over van Paul Van den Bulck, die op dat moment ontslag nam als voorzitter bij de Belgen.

Van Damme moest weer voor rust zorgen bij de Belgische voetbalbond na een woelige periode. "Van Damme wenst op een constructieve, integere en collaboratieve manier haar rol als voorzitter te vervullen, in nauwe samenwerking met de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité", klonk het toen.

We are pleased to announce that Pascale Van Damme remains our President, ensuring continuity and strong leadership. 👏 pic.twitter.com/ChuxCYAHBw — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) June 28, 2024

Een jaar later was er voor het eerst een voorzittersverkiezing bij de Belgische voetbalbond. En de Raad van Bestuur van de KBVB heeft nu ook officieel Pascale Van Damme herverkozen als voorzitster van de Belgische voetbalbond.

Bij de Belgische voetbalbond wordt gesproken over een keuze voor continuïteit de komende twee jaren. En ook Pascale Van Damme zelf is heel blij dat ze opnieuw verkozen is - ook al was ze de enige kandidate.

Tevreden voetbalbond

"De aanstelling van Pascale Van Damme als voorzitter is een keuze voor stabiliteit, professionaliteit en teamwork. Ik kijk ernaar uit om het goede werk de komende jaren verder te zetten, en het Belgisch voetbal op alle niveaus te laten groeien."

"Onze rol is niet alleen de grootste voetbalsterren te laten excelleren, maar ook de meer dan 560.000 leden plezier te laten beleven aan hun sport. Laat ons daar samen verder werk van maken!", aldus CEO Piet Vandendriessche op de webstek van de Belgische voetbalbond.