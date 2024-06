Frank Vercauteren komt met verbazingwekkende woorden na heisa met fans en match tegen Oekraïne: "Dat doe ik tout court niet"

Geen Domenico Tedesco op matchdag +2 voor de Belgische pers en ook geen spelers. Wie het wel kwam uitleggen is technisch directeur Frank Vercauteren. Al had die meteen een flinke verrassing in petto.

"Ik blik niet terug op de wedstrijd tegen Oekraïne. Niet met de pers, niet met de spelers, met niemand. Tout court niet", aldus Frank Vercauteren in zijn eerste woorden met de VRT. "Wat mij betreft wordt er niet meer over gesproken."

"De zaken die gebeurd zijn moet je analyseren, sommige dingen moet je oplossen, maar waarom zouden we teruggaan naar het verleden? We moeten kijken naar de weg om tegen Frankrijk te gaan winnen, daar ligt de focus op."

"Er is gesproken over de fans, over de organisatie, over .... Maar dat moeten we nu uitwissen. We moeten nu naar de toekomst kijken. We moeten nu naar Frankrijk kijken, met 200% de focus erop. Wat is er mooier dan zo'n match?"

Neuzen in dezelfde richting

"We hadden het misschien liever wat later op het toernooi gehad, maar het is toch een droomaffiche? Neen, daar moet nu al onze energie naartoe. We zullen iedereen nodig hebben", wil de technisch directeur enkel vooruitkijken.

De heisa met de fans? "Het is een beslissing als team. En iedereen stond erachter. Eenheid vormen is op dat moment belangrijk, wat de beslissing ook is. Daarvoor moet je dan gaan. Was het een goede of slechte beslissing? Daar lopen dan de meningen over uiteen. De neuzen moeten in dezelfde richting."