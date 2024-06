'Meer nieuws in de saga rond België - Israël: Rode Duivels komen voor knotsgekke situatie te staan'

Momenteel is België nog actief op het EK, maar ook over de wedstrijd tegen Israël na dit toernooi is al veel inkt gevloeid. Dat zal nog wel even zo doorgaan.

Het Nieuwsblad komt immers met een nieuwe update: deze interland zal ook niet in Genk, Brugge of Antwerpen kunnen plaatsvinden. De opties in eigen land zijn zo allemaal de revue gepasseerd. De burgemeesters van Brussel, Leuven, Gent en Luik hadden eerder al geweigerd om deze match in hun stad te laten doorgaan.

Het is sowieso geen mogelijkheid om mét publiek te spelen, omdat de oorlog in Gaza zo'n gevoeligheden losmaakt dat het ook in eigen land een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Er werd de potentiële gaststeden bijgevolg gevraagd om een wedstrijd zonder aanwezigheid van publiek te mogen organiseren.

België - Israël niet in ... België

Daar zouden nu ook Antwerpen, Brugge en Genk 'neen' tegen gezegd hebben. Met de stad Antwerpen hebben de besprekingen nog het langst geduurd. Uiteindelijk is Bart De Wever blijkbaar ook niet overstag gegaan. Dat levert een knotsgekke situatie op: België zal wellicht een thuiswedstrijd in het buitenland moeten afwerken.

Dat zal de voetbalbond de nodige kopzorgen opleveren. Het loopt inkomsten mis van toeschouwers en zal dan ook nog eens reiskosten moeten betalen. België - Israël is een interland in het kader van de Nations League en staat op 9 september op het programma. Het is de eerste wedstrijd voor de Rode Duivels na het EK.