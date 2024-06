Van een verrassing gesproken: KV Kortrijk grijpt naast Paul Nardi die voor opvallende transfer gaat

KV Kortrijk had haar oog laten vallen op Paul Nardi, maar grijpt uiteindelijk naast de doelman. De Fransman trekt naar QPR.

Het leek erop dat Paul Nardi naar KV Kortrijk zou trekken nadat hij geen nieuwe contract kreeg bij KAA Gent. Uiteindelijk kiest de doelman toch voor een heel andere uitdaging.

Hij gaat aan de slag bij QPR, dat maakte beide clubs en hijzelf bekend via sociale media. Van een verrassing gesproken...

De doelman reageerde zelf al even op zijn nieuwe uitdaging via de clubmedia van QPR. "Ik ben zeer enthousiast om deze grote club te ontdekken", begint Nardi.

"Ik volg de Premier League en de Championship al van jongs af aan, dus toen ik hoorde dat QPR veel interesse in me had, was de keuze voor mij snel gemaakt."

Nardi kwam in de zomer van 2022 aan bij KAA Gent dat hem overnam van het Franse FC Lorient. Hij speelde 51 wedstrijden voor KAA Gent. De doelman liep afgelopen seizoen nog een serieuze blessure op die hem maanden buiten strijd hield.