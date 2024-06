Vijf redenen waarom België Frankrijk kan verslaan: 'Tedesco was briljant tijdens schooljaar maar is zijn examens aan het verknoeien'

De sfeer is niet echt optimistisch in het Belgische kamp voor de wedstrijd van maandag. Iedereen wilde Frankrijk vermijden, maar nu de Rode Duivels de Fransen zullen ontmoeten, moeten we erin geloven: hier zijn 5 redenen waarom België Frankrijk kan verslaan in de achtste finale.

1. Frankrijk slaagt er niet in te scoren

Er is een serieus efficiëntieprobleem aan de Franse kant. Net als de Rode Duivels heeft het Franse team twee doelpunten gescoord in dit toernooi... maar in tegenstelling tot ons hebben de Fransen er geen vanuit open spel of door hun eigen toedoen gescoord - een eigen doelpunt en een strafschop.

© photonews

De vertrouwenscrisis die Romelu Lukaku doormaakt kan worden gerelativeerd door zijn drie afgekeurde doelpunten; de droogte aan Franse zijde is echter reëel. Hoewel de verwachte doelpunten voor de Fransen bijzonder hoog liggen, is het feit dat het team moeite heeft om het net te vinden wel duidelijk. Aan onze kant hebben we slechts één doelpunt geïncasseerd in drie wedstrijden.

2. Een onverstoorbare Koen Casteels

Punt 1 en punt 2 hangen samen: tegen Polen creëerden de Fransen een indrukwekkend aantal kansen, maar stuitten ze op een in vorm verkerende Lukasz Skorupski. De doelman van Bologna stopte alles: 7 reddingen en een welverdiende man van de wedstrijd-trofee. En België heeft zijn eigen Skorupski: Koen Casteels is quasi onverslaanbaar op dit EK 2024.

© photonews

Zonder hem zou Slowakije een tweede keer gescoord hebben, Roemenië een gelijkspel behaald hebben en Oekraïne ons verslagen hebben. Zo simpel is het. Als Kevin De Bruyne twee keer tot man van de wedstrijd is verkozen, verdiende Casteels die titel minstens één keer. De nieuwe doelman van Al-Qadsiah staat voor zijn grootste internationale test en slaagt er tot nu toe briljant in. Als België zich maandag kwalificeert (bijvoorbeeld na strafschoppen...), zou hij zelfs bijna een zekere T.C. kunnen doen vergeten...

3. Romelu Lukaku zal ontwaken

Kleine quiz: wanneer was de laatste keer dat Romelu Lukaku vier wedstrijden op rij niet scoorde voor het nationale team? Het antwoord zal je verbazen: dat was... in 2018. Inderdaad: op het WK. Big Rom scoorde niet tegen Japan, Brazilië, Frankrijk en zelfs niet in de troostfinale tegen Engeland.

Dat was 6 jaar geleden, en Lukaku heeft dus iets te bewijzen: dat hij er kan zijn in grote momenten. Ja, tegen Brazilië speelde hij een zeer goede wedstrijd, maar voor een nummer 9 is het vinden van het net cruciaal. Zijn laatste doelpunt in een knock-out wedstrijd in een groot toernooi leverde niets op (1-2 tegen Italië op het EK 2020). Na drie frustrerende wedstrijden is het tijd om wakker te worden en te scoren tegen Frankrijk... zoals in 2021, in de halve finale van de Nations League (een doelpunt, maar een 2-3 nederlaag).

4. De Rode Duivels zullen trots reageren

De beelden na Oekraïne-België zijn nog vers, en zullen zeker nog in het hoofd van iedereen zitten deze maandag in Düsseldorf. Zowel bij de supporters als bij de spelers. Ook al doet Kevin De Bruyne alsof hij zoals gewoonlijk onverschillig is, we hebben hem ook heel geërgerd en zelfs een beetje bedroefd na de wedstrijd gezien.

© photonews

Alle Rode Duivels leken gefrustreerd, verloren en zelfs geschokt door de behandeling die ze van hun supporters kregen. Er zijn twee manieren om hierop te reageren: de moed opgeven of een trots optreden. Spelen tegen Frankrijk met de houding die af en toe te zien was tegen Oekraïne (geen pressing, uitingen van boosheid, gebrek aan initiatief...) zou rampzalig zijn en zelfs ondenkbaar. De Rode Duivels zijn ons een reactie schuldig, en die zal komen.

5. Domenico Tedesco zal eindelijk durven

De leerling Tedesco had een briljant schooljaar, maar is zijn examens aan het verknoeien. Een nieuwe mislukte prestatie tegen Frankrijk en we zullen dicht bij doubleren zijn, zelfs als de directeur van de school (Piet Vandendriessche, CEO van de Belgische Voetbalbond) het tegendeel heeft verzekerd.

© photonews

Om niet met gebogen hoofd uit het EK 2024 te vertrekken, zal Domenico Tedesco moeten durven. Het maakt niet uit of de Rode Duivels worden uitgeschakeld: als dat gebeurt, moet dit gebeuren door persoonlijkheid te tonen, sterke keuzes te maken, proactieve veranderingen door te voeren. En de bondscoach zal dit doen, want hij heeft geen andere keuze. We zouden Leandro Trossard niet meer in de basis moeten zien, en we zouden zelfs eindelijk Charles De Ketelaere kunnen zien invallen. Aan jou de beurt, herr Tedesco...