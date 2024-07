Analisten enthousiast over opstelling Tedesco: "Hij steekt er op dat vlak ver bovenuit"

Na de groepsfase was er heel wat kritiek op de Rode Duivels en Domenico Tedesco. En dus keek iedereen reikhalzend uit naar de wedstrijd tegen Frankrijk in de achtste finales. De opstelling wist alvast volop te verrassen.

In de basisopstelling zagen we Loïs Openda opduiken, waardoor het systeem van de Rode Duivels ook anders zal zijn. NIemand die zeker wist hoe ze zouden gaan spelen tegen Frankrijk, maar iedereen was wel enthousiast.

Omdat er mogelijkheden tot flexibiliteit liggen én omdat het minstens op papier een aanvallende opstelling kon worden. Dat gaven ook Frank Boeckx en Steven Defour aan vanuit Duitsland, maar ook de analisten in de studio.

"Ik snap dat de mensen enthousiast zijn. Vele analisten stoorden zich aan het feit dat er weinig initiatief van onze ploeg kwam", aldus Hendrik Van Crombrugge in zijn analyse bij Sporza voor aanvang van de wedstrijd.

Meer intensiteit en minder voorspelbaarheid

"Er zou te weinig energie zijn, het zou te traag zijn, te voorspelbaar. Met deze opstelling wil Tedesco het tegendeel bewijzen en tonen dat de Rode Duivels wel degelijk initiatief kunnen tonen", is de doelman zeer duidelijk.

"Openda is in mijn ogen de naam die er ver bovenuitsteekt qua doelgerichtheid en energie." Waarin hij werd bijgestaan door Wesley Sonck: "Als er een iemand was die ik er zeker zou inzetten, dan is het Openda. Ik denk dat je de bal minder gaat hebben, maar met Loïs heb je een snelle man op het veld die verdedigers pijn kan doen."