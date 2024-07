De Bruyne zijn rol ligt op het veld, niet als assistent van Tedesco: "Alsjeblieft niet! Nee, nee, nee!"

Zeg tegen Kevin De Bruyne niet dat we geen kans maken tegen Frankrijk. Daar houdt hij niet van. De kapitein heeft al veel vreemdere dingen gezien. "Waarom we ineens een topmatch zullen spelen? Dat is voetbal hé."

Kevin, Frankrijk is toch de favoriet?

"Dat is duidelijk, maar ik denk dat de druk nu wat minder is dan in de vorige drie matchen. Uiteindelijk zullen wij op topniveau moeten zijn om ze te verslaan."

En de coach zal een goed plan moeten hebben...

"Ja en wij gaan dat proberen zo goed mogelijk te volgen als we die match willen winnen. Of de coach altijd een goed plan had? Ja, meestal wel. Maar je kan niet alle situaties voorzien. Dat mag je ook aan Pep (Guardiola) vragen hoor. Of aan Thomas Schaaf, José Mourinho, Dieter Hecking... Iedereen heeft wel een plan, maar dat loopt niet altijd zoals gehoopt. Er zullen moeilijke momenten zijn. En uiteindelijk hebben andere ploegen ook een plan voor wat wij willen doen. Het is niet dat wij iets slecht doen, het kan ook zijn dat zij iets goed doen."

In België is er intussen wel veel kritiek op Domenico Tedesco. Krijg je daar ook iets van mee?

"Ik denk dat de manier waarop we proberen spelen meestal positief is. Er zijn veel veranderingen gebeurd binnen de ploeg. En iedereen heeft zijn eigen mening. Iedereen wil die speler of die speler zien... Die moet hoger, die moet lager... Er zal altijd kritiek komen. Als we winnen tegen Frankrijk is hij de beste trainer ter wereld."

Waarom mogen we nu denken dat het maandag top zal zijn?

"Omdat het voetbal is hé... In voetbal kan alles. Uiteindelijk kan je in de knock-out de slechtste match spelen en doorgaan. Je zal moeilijke momenten moeten doorkomen. En uit de goede momenten zal je echt je voordeel moeten halen. Frankrijk is favoriet, daar moeten we niet onnozel over doen, maar wij hebben ook kwaliteiten om Frankrijk pijn te doen en daar moeten we ons aan optrekken."

Dat heb je ook benadrukt in de cirkel na de match tegen Oekraïne.

"Dat was gewoon iets wat in mij opkwam op dat moment in die situatie. Wat er ook gebeurt, we maken kans om tegen Frankrijk te winnen. En dat moeten we ook gewoon tonen. Anders kunnen we nu al onze valies maken en naar huis gaan."

Denk jij ook tactisch mee met de bondscoach?

"(resoluut) Nee, nee, nee. Alsjeblieft nee. Dat is niet mijn job. Ik heb al genoeg te doen. Ik ga ook niet nog eens de trainer advies geven. Hij heeft wel af en toe eens een vraag over hoe ik het zie, maar uiteindelijk is het niet mijn job om te beslissen. Ik denk ook dat hij meer advies aan Romelu vraagt."

Ligt 2018 dan echt niet meer op je lever?

"Dat is zes jaar geleden en we speelden een goed toernooi. Het is jammer dat we niet naar de finale gingen. Maar als voetballer weet je dat je verliest of wint en je moet daarna door. Je kunt er niet bij blijven stilstaan."

Als we eruit gaan in de achtste finales... Is het toernooi dan mislukt?

"Nee. Is het geslaagd? Waarschijnlijk niet. Als je een goeie match speelt en je gaat eruit, dan kan je dat na een tijd wel plaatsen, maar op het moment zelf niet.

Als jij kijkt naar Kylian Mbappé heb je dan een zekere bewondering? Of denk je dan, dit is echt wel een geweldige speler?

"Bewondering, tja. Ik geniet van goeie spelers. Misschien is hij wel de beste speler van deze generatie. Maar ik heb al veel tegen Kylian gespeeld. Ik kwam hem tegen in matchen tegen Frankrijk, PSG en Monaco toen hij nog heel jong was. Je apprecieert goeie spelers, maar eens je op het veld staat, probeer je dat niet te doen."

Jij staat dicht bij Romelu. Is dat nu in zijn hoofd gekropen die gemiste kansen?

"Dat kan. Hij heeft die kansen gemist, maar ik wil me daar niet over uitspreken. Als spits wil je elke match twee keer scoren. We gaan hem ook nodig hebben tegen Frankrijk. Hij is heel belangrijk voor de ploeg. Daarom moeten we hem positieve impulsen geven. En dan hopen dat hij een topmatch speelt tegen Frankrijk."

Als jij kansen mist of een foute pass geeft, analyseer je dat later dan?

"Nee, nooit! Ik kijk nooit een match terug. Ik kijk niet echt achteruit, enkel vooruit. Ik kijk ook niet zoveel live matchen."

Wat wil je nog bereiken in je carrière?

"Eerlijk? Daar heb ik nog geen idee van. We zullen zien wat de toekomst brengt. Saoedi-Arabië of zo kan, maar de vraag moet ook komen. Ik wil uiteraard ook nog met City eerst praten. Maar ik heb geen idee wat er na dit seizoen te gebeuren staat."

Maar jij kan - met jouw status - toch zelf beslissen waar je naartoe wil?

"Ik heb zoveel spelers gezien die goed zijn, maar dan eens je geen contract meer hebt, dat dat opeens tegenvalt. We zullen wel zien. Het komt wel goed, maar ik weet het niet."