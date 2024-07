Philippe Albert zei het vooraf al: "Wat mij stoorde aan Tedesco?"

De Rode Duivels mogen naar huis. Dat was eigenlijk geen verrassing, want ook tegen Frankrijk liep het mis. En dus kan de kritiek alleen maar gaan aanzwellen, want het is toch een gemist eerste grote toernooi voor Tedesco.

De supporters waren ondertussen al zeer kritisch en hebben massaal gevraagd om het onmiddellijke ontslag van Domenico Tedesco. Maar ook de analisten zijn nog steeds zeer duidelijk. En dat gaven ze ook al op voorhand aan. Zo was Philippe Albert al kritisch vóór de match tegen de Fransen. Hij ergerde zich aan verschillende zaken die te maken hadden met de manier van spelen van de Rode Duivels. En de bondscoach had daarbij boter op het hoofd. Tedesco heeft boter op het hoofd "Het viel me op hoe hij na Oekraïne geënerveerd was en verbaasd. Blijkbaar had hij niet verwacht dat zij met vijf achterin zouden spelen, maar dat is het moderne voetbal. Je moet op alle verschillende tactieken voorbereid zijn." © photonews "Je weet dat België een ploeg is waar tegenstanders schrik voor hebben - vandaar dat ze geen enkel risico namen. Dat hij zich vervolgens ook nog eens druk maakte over de politie, toont aan dat hij nog een jonge coach is. Vertrek gewoon op tijd, hé", klonk het in Het Laatste Nieuws. '"Tedesco zal niet verwacht hebben dat die groepsfase zo moeizaam zou verlopen. Ik ook niet. Ik ging ervan uit dat we tegen Oekraïne met onze reserven zouden spelen en de groep gemakkelijk gingen winnen." De Fransen uitschakelen kon alles veranderen volgens Albert, maar dat is dus allerminst gebeurd ...