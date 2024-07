René Vandereycken zegt welke Belgische coach een goede opvolger voor Domenico Tedesco zou zijn

De Rode Duivels mochten na een teleurstellend EK al vroeger dan gehoopt weer naar huis trekken. Ze sneuvelden in de achtste finales na een laat doelpunt van Kolo Muani tegen Frankrijk. Er wordt veel gepraat over positie van bondscoach Tedesco nu...

4 op 9 in de groepsfase en nadien eruit tegen Frankrijk in de achtste finale. We kunnen nu niet van een geslaagd EK spreken voor de Rode Duivels.

Het gaat na dit toernooi vooral over de positie van bondscoach Domenico Tedesco. Heel wat supporters en analisten hebben er hun twijfels bij.

Tedesco kreeg nog voor het toernooi van start ging een contractverlenging, iets wat oud-bondscoach René Vandereycken geen geweldig idee vond. "Die contractverlenging voor het toernooi was een strategische, maar verkeerde beslissing", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat was om rust te creëren naar de buitenwereld toe. Het is duidelijk dat Tedesco het op EK-niveau – waar heel véél druk komt bij kijken – nog niet aankan qua zenuwen en stress. Hij is nog een jonge trainer. Wat heeft hij op clubniveau al meegemaakt?"

"De vraag is of men hem de kans zal geven om te groeien", gaat hij verder. "Men zegt altijd dat de interne werking van de voetbalbond zo goed is onder Tedesco, maar het belangrijkste blijft toch de A-ploeg en de resultaten. Er is geen offensieve vooruitgang geboekt. Er moeten in dat contract toch clausules staan voor een extra evaluatie."

Als het over een vervanger gaat, wordt Hein Vanhaezebrouck nogal snel genoemd. Die zit momenteel zonder club sinds zijn vertrek bij KAA Gent.

"Ja, Ik ben ervan overtuigd dat Hein een goeie bondscoach zou zijn", is Vandereycken duidelijk. "Veel andere Belgen komen niet in aanmerking. Philippe Clement is ook valabel, maar die ligt vast bij Glasgow Rangers."