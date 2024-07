📷 Ooit een wereldster, nu bodybuilder: de opmerkelijke resultaten in een jaar tijd

Dat Mesut Özil tegenwoordig veel in de sportschool te vinden is, was al bekend, maar de omvang van zijn transformatie is pas recent echt duidelijk geworden.

De 36-jarige voormalig profvoetballer deelt regelmatig verbluffende resultaten van zijn inspanningen op zijn Instagram-account, waardoor hij veel aandacht trekt. Meer dan een jaar geleden besloot Özil zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, op 35-jarige leeftijd. Sindsdien heeft hij zich volledig gestort op zijn fysieke gezondheid. Elke maand verschijnt er een nieuwe foto op zijn Instagram waarin hij zijn groeiende spiermassa toont. 'Eén jaar aan hard werk', schreef hij bij een recente post, waarmee hij zijn transformatie van het afgelopen jaar in kaart brengt. Het feit dat Özil de bodybuildingwereld is binnengetreden, is verrassend voor velen. Hij was op het voetbalveld vooral bekend om zijn verfijnde techniek en meesterlijke passes. Zijn indrukwekkende fysieke transformatie heeft veel fans en volgers verbaasd. Waar hij vroeger als voetballer indruk maakte met zijn creatieve spel, doet hij dat nu met zijn gespierde fysiek. De discipline en toewijding die nodig zijn voor bodybuilding lijken Özil op het lijf geschreven te zijn. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Mesut Özil (@m10_official)