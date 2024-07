Héél vreemde situatie op EK, Turkije ontkent berichten: "Geloof dit niet"

Morgen speelt Turkije tegen Nederland. De EK-revelatie zou dat zonder Merih Demiral moeten doen, want die zou geschorst zijn na zijn 'Grijze Wolven'-teken. Let op de voorwaardelijke wijze van deze tekst, want de Turkse bond ontkent dat met klem.

De Duitse krant BILD meldde donderdag dat Merih Demiral voor twee wedstrijden wordt geschorst vanwege het brengen van de 'wolvengroet'. Deze groet wordt geassocieerd met de omstreden Turkse groepering 'Grijze Wolven'. Het bericht zorgde meteen voor veel ophef en verontwaardiging, vooral in landen waar deze groepering verboden is of kritisch wordt bekeken. Volgens BILD zou de schorsing van Demiral al definitief zijn, maar de Turkse voetbalbond (TFF) ontkent deze berichtgeving stellig. De TFF stelt dat het bericht van de Duitse krant niet de waarheid weerspiegelt. Volgens hen is er nog geen definitieve beslissing genomen over de schorsing van Demiral, en zij beschouwen de meldingen als ongegrond. De TFF heeft tot vrijdagochtend de tijd gekregen om zich bij de UEFA te verdedigen. Deze informatie hebben ze gedeeld met de Turkse media. De bond benadrukt dat er nog een officieel proces gaande is en dat de uiteindelijke beslissing pas na de verdediging zal worden genomen. Dit betekent dat er nog hoop is voor Demiral om de mogelijke schorsing te vermijden. De TFF roept iedereen op om de ongegronde berichten niet te geloven en geduldig te wachten op de officiële uitspraak van de UEFA. Ze benadrukken dat er nog niets definitief is en dat Demiral nog steeds kans maakt om de komende wedstrijden te spelen. Het incident heeft veel aandacht getrokken, niet alleen vanwege de mogelijke schorsing, maar ook door de bredere politieke en sociale implicaties. De Grijze Wolven zijn een ultranationalistische beweging die in veel Europese landen onder de loep ligt. De uitkomst van dit onderzoek zal dan ook nauwlettend worden gevolgd, zowel door voetbal- als politieke waarnemers.





