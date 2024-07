Analist schiet Romelu Lukaku te hulp en ziet ander groot probleem bij een vedette van de Rode Duivels

Volg België nu via WhatsApp!

Romelu Lukaku heeft heel wat kritiek over zich gekregen tijdens en na het mislukte EK. Big Rom worstelde met zichzelf, maar Johan Boskamp zag nog andere redenen waarom het niet lukte voor de spits.

Boskamp keek ook naar de aanvoer en die was er amper, als we Kevin De Bruyne uit de vergelijking halen. “Ik ga Romelu toch weer verdedigen", zegt Boskamp in HLN. "Wat voor bruikbare ballen krijgt hij?"

"Wat komt er van de zijkanten? Ik vind Doku prachtig om naar te kijken. Hij gaat één man voorbij, dan nog één, maar dan is-ie de bal kwijt. Hij heeft géén eindproduct. Over rechts kwam er al helemaal niks."

Al vond Boskamp wel dat Lukaku eens uitleg had moeten geven. "Wat ik wel vind van Romelu: iemand met zijn status moet zich niet verstoppen voor de pers. Niet flauw doen en je verantwoordelijkheid nemen.”

Bij Nederland loopt er met Virgil van Dijk wel iemand rond die dat doet. “Ja, al vind ik hem bij Nederland minder het mannetje dan bij Liverpool. Je ziet bij veel gasten dat het shirt van de nationale ploeg toch zwaar weegt."

"Kijk naar Foden en Saka bij de Engelsen. Zelfs Bellingham is niet dezelfde als bij Madrid. Al moet ik zeggen: tegen de Slovaken liet hij het even zien met een omhaal in de laatste minuut. Dan ben je wel een klasbak."