Kroos schrijft pakkende afscheidsbrief met opvallende passage voor Pedri, die hij uit het EK trapte

Na zijn afscheid heeft Toni Kroos een brief op Instagram geschreven aan de Duitse fans. Hij uit zijn dankbaarheid voor zijn terugkeer bij de nationale ploeg en voelt zich trots. In de brief verontschuldigt hij zich ook bij Pedri, wiens EK eindigde na een tackle van Kroos.

Kroos beschrijft in de brief hoe zijn terugkeer bij het Duitse nationale team verliep, nadat hij eerder was gestopt. “Op 29 september 2023 kreeg ik een telefoontje van Julian Nagelsmann met het verzoek om terug te keren naar de nationale ploeg,” begint hij. “Mijn eerste gedachte: ik ben niet gek! Mijn hart zei: absoluut! Uiteindelijk volgde ik mijn hart. Dit team heeft veel meer laten zien dan in de afgelopen jaren." "Ik had niet gedacht dat we zo snel weer kans zouden maken op een titel en konden wedijveren met de besten ter wereld. Daarom ben ik erg trots op wat dit team heeft bereikt. En ik wil iedereen bedanken voor hoe speciaal jullie het toernooi hebben gemaakt. We hebben jullie gezien en gevoeld! Jullie warmte en genegenheid waren bijzonder!" Maar hij sloot ook af met steunende woorden voor Pedri. De Spaanse middenvelder werd al na acht minuten geraakt door Kroos en zag zijn EK eindigen. “Langs deze weg vraag ik vergeving aan hem,” aldus Kroos. “Het was absoluut niet mijn bedoeling om je pijn te doen. Ik wens je een spoedig herstel en het beste. Je bent een geweldige speler.”