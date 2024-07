Maar liefst 9 doelpunten in oefenwedstrijd tussen KV Kortrijk en RC Lens van Will Still

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De aanvallers hadden er zin in tijdens RC Lens- KV Kortrijk. De Kerels scoorden drie doelpunten... maar moesten er zes incasseren!

Zaterdag speelde RC Lens onder leiding van Will Still een oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. De wedstrijd werd in vier kwarten van 25 minuten gespeeld.

RC Lens, met Hervé Koffi in doel tijdens de eerste helft, won het eerste van de vier kwarten met 1-0, voordat de wedstrijd echt op gang kwam.

Fossum maakte de gelijkmaker voor Kortrijk, gevolgd door nog een doelpunt van Lens voor de rust. Zo stond het 2-1 voor Lens na 50 minuten spelen.

Kortrijk scoort drie keer tegen Lens... maar incasseert ook zes doelpunten

De Franse club won het derde kwart met 2-1, wat resulteerde in een 4-2 voorsprong met nog 25 minuten te spelen. Een doelpunt van Kadri bracht Kortrijk terug in de wedstrijd. Ook in de laatste 25 minuten werd het 2-1 waardoor de vriendschappelijke wedstrijd op 6-3 eindigde.