Mislukt EK heeft mogelijk grote gevolgen: top van sportieve departement onder vergrootglas gelegd

Volg België nu via WhatsApp!

Na de recente verschuivingen aan de top van de Belgische arbitrage, plant de KBVB een grondige evaluatie van het sportieve departement.

Dit betreft met name de functies van Frank Vercauteren (Sports Director Football), Jelle Schelstraete (Operational Director Football), Luke Benstead (First Team Assistant Coach en Head of Youth National Teams), en Peter Willems (Directeur Sport en Arbitrage).

Deze functies overlappen deels, wat inefficiënt is, zeker in tijden van financiële moeilijkheden. De KBVB leed vorig boekjaar een verlies van 11 miljoen euro, wat herstructureringen onvermijdelijk maakt, weet HLN.

Na het teleurstellende EK en de veranderingen bij de arbitrage, zal de directie ook het sportieve departement herzien. Dit betekent dat niet alleen bondscoach Domenico Tedesco geëvalueerd wordt, maar ook de diverse functies aan de sportieve top.

Frank Vercauterens toekomst is onzeker, gezien zijn contract eind december afloopt en zijn rol tijdens het EK ter discussie staat. Ondanks de herzieningen moet de KBVB ervoor zorgen dat er voldoende voetbalknowhow behouden blijft in Tubize.

Domenico Tedesco zou niet meteen ter discussie staan. De bondscoach zal normaal begin september nog aan het roer staan als de Nations League begint.