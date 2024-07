Roberto Martinez gaat nachtmerries overhouden aan Didier Deschamps: "Voetbal kan soms wreed zijn"

Portugal kreeg kansen om de score te openen tegen Frankrijk, maar verlaat desondanks het EK al in de kwartfinales. Roberto Martinez probeerde het te relativeren tijdens de persconferentie.

Gisteravond had Didier Deschamps opnieuw het laatste woord tegen Roberto Martinez. In 2018 beroofde Frankrijk de Rode Duivels van een plek in de finale van het WK, om vervolgens een achterstand van twee doelpunten goed te maken in de Nations League twee jaar later.

Op de Portugese bank speelde zich gisterenavond een even wrede scène af met een uitschakeling in de kwartfinales van het EK. Wat gaf de doorslag voor de Fransen? De penalty van Joao Felix tegen de paal.

"Voetbal kan wreed zijn", zo reageerde de voormalige bondscoach van de Rode Duivels eerst.

Roberto Martinez trots op zijn groep

Martinez maakte een eerste balans op: "We moeten trots zijn op de spelers, die hebben gestreden en een zeer goede prestatie hebben geleverd. We wilden vreugde brengen aan het Portugese volk, dit team heeft de waarden van Portugal laten zien. Het was een goede wedstrijd, op hoog technisch en tactisch niveau, tegen een sterk team."

De Spanjaard wil vooruitkijken: "We hebben kansen gecreëerd, maar misten precisie. Het was een zeer goede prestatie, maar het eindresultaat is teleurstellend. Eén van onze penalty's raakte de paal en daardoor zijn we uitgeschakeld. We zijn teleurgesteld, maar er is leven na dit EK."