Martinez heeft goede zaken gedaan door Rode Duivels te verlaten: Tedesco nog niet aan zijn hielen

Zoals vaak vertonen de salarissen van de verschillende bondscoaches grote verschillen. Een gelegenheid om vast te stellen dat de Belgische federatie heeft moeten bezuinigen en niet langer aan de absolute top zit.

200.000 euro per jaar voor Willy Sagnol (Georgië), 5,8 miljoen voor Gareth Southgate (die mogelijk zijn laatste toernooi voor Engeland leidt): het verschil tussen de minst betaalde en de best betaalde bondscoach is aanzienlijk volgens gegevens van de Observatory of Sports Business.

En het is niet de best betaalde van de twee die dit EK met de beste beoordelingen zal verlaten. Wat met Domenico Tedesco in dit alles? De Belgische bondscoach behoort niet tot de topverdieners van het EK. Met een jaarsalaris van 1,5 miljoen, staat de trainer van de Rode Duivels op de achtste plaats in deze ranglijst.

© photonews

Hij deelt die plaats met Ralf Ragnick (Oostenrijk) en staat net achter Murat Yakin (Zwitserland) en Vincenzo Montella (Turkije). Ter vergelijking: Roberto Martinez verdiende 2,3 miljoen per jaar toen hij de Rode Duivels coachte, daarbovenop kwam nog eens een bonus gerelateerd aan zijn rol bij de federatie.

Ferme lonen voor de top-3

Nu staat hij aan het roer bij Portugal en verdient Martinez 4 miljoen per jaar en lijkt hij dus een goede deal gesloten te hebben. Hij blijft echter ver verwijderd van de 10 miljoen van zijn voorganger Fernando Santos, die het EK 2016 had gewonnen.

Roberto Martinez staat op de derde plaats, achter Julian Nagelsmann (Duitsland, 4,8 miljoen per jaar) en Gareth Southgate, zoals eerder vermeld. Didier Deschamps staat op de vierde plaats met een salaris van 3,8 miljoen per jaar.