'Ajax, Club Brugge en Genk strijden om dezelfde speler uit JPL ... heel andere club komt met eerste concrete aanbieding'

Abdelkahar Kadri staat in de belangstelling van Cardiff City, een andere club uit het concern van de Maleisische zakenman Vincent Tan. En zo zouden een aantal Belgische teams mogelijk achter het net kunnen vissen.

Abdelkahar Kadri is voorlopig nog steeds een speler van KV Kortrijk. Bij De Kerels maakt hij voorlopig de voorbereiding door. Maar het is nog maar de vraag of hij dit seizoen opnieuw in een mogelijke degradatiestrijd wil verwikkeld raken.

Cardiff City roerde zich ondertussen volgens Sacha Tavolieri. Vincent Tan is daar ook eigenaar en dus lijkt het een logische zaak dat hij mogelijk naar die club zou gaan, al lijkt hij daar zelf niet meteen veel oren naar te hebben.

De voorbije weken waren er ook al Belgische ploegen geïnteresseerd in de aanvallende middenvelder. KRC Genk en Club Brugge toonden eerder al interesse in de speler namelijk, want beiden zien mogelijk een paar spelers vertrekken.

Transferwaarde van drie miljoen euro

De offensieve middenvelder van KV Kortrijk wordt al enkele transferperiodes in verband gebracht met een vertrek. Kortrijk wist zich op het nippertje te handhaven dit seizoen en Kadri wil graag naar een hoger aangeschreven club. Hij heeft toestemming om te vertrekken.

De interesse van Club Brugge blijft serieus. Er zouden al contacten zijn geweest. Genk blijft ook alert. Kadri, ondertussen net 24 jaar, heeft een contract bij Kortrijk tot 2026 en wordt gewaardeerd op 3 miljoen euro door Transfermarkt.