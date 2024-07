Wesley Sonck legt uit: "Daarom boeit het me niets wat mensen van me denken"

Wesley Sonck is een van de analisten die de voorbije jaren het meeste indruk heeft gemaakt. Als kenner van de Belgische jeugd en jeugdcoach bij eerst Genk en dan de Belgische voetbalbond heeft hij ook de toekomst in dienst gehad.

Af en toe valt Wesley Sonck echter ook eens op met krasse uitspraken en andere geinigheden. Zo zong hij tijdens het EK in Duitsland ook een ode voor Romelu Lukaku live op televisie bij Sporza. Geen probleem voor Sonck, ook niet dat er wat om gelachen wordt.

"Wat mensen van me denken boeit me helemaal niets. Ik trek me dat niet aan en ik zal uitleggen waarom. Ik ben acht-negen jaar geleden eens van een trap gevallen met twee breuken in de nekwervels tot gevolg", aldus Sonck.

En hij ging verder in MidMid Meister: "Ik moest toen met spoed worden geopereerd. Dat heeft mijn leven echt veranderd. Als ik iets graag doe, dan doe ik dat ook gewoon. De inzichten die je daardoor krijgt … je leeft maar een keer, just do it."

Just do it

"Normaal gezien was ik hier niet meer, of misschien was ik verlamd tot mijn nek. Ik ben met mijn job bezig en doe dat graag, ben heel graag coach en met voetbal bezig. Ik doe alles aan 100 procent", aldus nog Wesley Sonck.

Slotsom: "Ik doe alles wat ik graag doe en wat anderen er van denken, dat boeit me niets." Een boodschap die ook buiten het voetbal om een wijze levensles zou kunnen zijn voor iedereen. Mooie woorden van Sonck, zoveel is duidelijk.