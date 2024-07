Zijn de komende weken cruciaal? 'Dit verwacht Tedesco om Courtois opnieuw te integreren bij de Rode Duivels'

De Rode Duivels likken momenteel de wonden van een (vroegtijdige) uitschakeling op het EK. Ook de toekomst van Domenico Tedesco is voer voor rondjes op de geruchtenmolen. En in het verlengde: hoe zit het met de toekomst van Thibaut Courtois?

Thibaut Courtois was uiteindelijk wél fit om mee te gaan naar het EK. De sluimerende ruzie tussen de doelman en Domenico Tedesco zorgde er uiteindelijk voor dat de Rode Duivels zonder één van de beste doelmannen ter wereld naar Duitsland zijn gereisd.

Desalniettemin lag de vroegtijdige uitschakeling niét aan het ontbreken van Courtois. Meer zelfs: zonder enkele cruciale reddingen van Koen Casteels had België mogelijk de achtste finales niét gehaald.

© photonews

De vraag moet echter opnieuw gesteld worden: wat met de toekomst van Courtois als international? In september staan immers al wedstrijden tegen Israël en Frankrijk op het menu in het teken van de Nations League.

Bovendien lijkt de kans onbestaande dat de KBVB afscheid zal nemen van Tedesco. De bondscoach hernieuwde zijn contract vlak voor de start van het EK tot 2026. Een ontslag zou de Belgische voetbalbond handenvol geld kosten. En dat geld is er simpelweg niet.

Is er een toekomst voor Thibaut Courtois bij de Rode Duivels?

Sudpresse weet dat de situatie voor Tedesco onveranderd is. De Italiaanse Duitser is niét van plan om de eerste stap richting verzoening te zetten. Enkel als Courtois zelf aanstalten maakt om terug te keren wil de selectieheer dat ook effectief overwegen.

De kans lijkt dus héél klein dat Courtois onder Tedesco nog zal spelen voor de Rode Duivels. Of misschien moeten we stellen: ooit nog zal spelen voor de Rode Duivels. Na het WK 2026 is Courtois 34 jaar oud. De kans is onbestaande dat hij dan nog zal terugkeren…