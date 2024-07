🎥 Hallucinante beelden vanop Copa America: Spelers van Uruguay, met Darwin Nunez voorop, gaan in de tribunes zwaar op de vuist met supporters

Colombia heeft Uruguay uitgeschakeld op de Copa America. De Colombianen wonnen met 0-1 en stoten zo door naar de finale. Na de wedstrijd ging het echter vooral om iets wat buiten het veld gebeurde...

Colombia staat in de finale van de Copa America. Dit na een 0-1 zege met een doelpunt van Jefferson Lerma. Oude bekende Daniel Munoz (ex-KRC Genk) werd nog voor de rust met rood van het veld gestuurd.

Toch gaat het na de wedstrijd vooral over iets wat naast het veld gebeurde, en dat is niet positief in dit geval. Enkele spelers van Uruguay gingen in de tribunes op de vuist met Colombiaanse supporters.

Online gaan er heel wat beelden rond waarop duidelijk te zien is hoe spelers van Uruguay, met Liverpool-spits Darwin Nunez voorop, vechten met Colombiaanse supporters.

Uit de beelden kan worden afgeleid dat de spelers echt op de tribunes zijn geklommen om daar klappen te geven en te incasseren. Nunez het meeste zo lijkt.

Na het trieste gebeuren stuurde de Copa America een statement in de wereld. Daarin veroordeelt de CONMEBOL het geweld, maar veel wordt er verder niet meegedeeld. Er gaan wel geruchten rond dat Colombiaanse fans de families van Uruguayaanse spelers lastig vielen, en dat dit de aanleiding was.

La bagarre entre Darwin Nuñez et des supporters colombiens en 4K… pic.twitter.com/JVcxpSBUcy — Vibes Foot (@VibesFoot) July 11, 2024