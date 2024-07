OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Braziliaanse jeugdinternational

Volg Cercle Brugge nu via WhatsApp!

Cercle Brugge is goed op dreef op de transfermarkt. De club heeft onlangs alweer versterking aangekondigd.

Cercle Brugge zit niet stil op de transfermarkt. De ploeg uit West-Vlaanderen kondigde onlangs alweer nieuwe versterking aan, en die komt uit Brazilië.

'Cercle Brugge en het Braziliaanse Red Bull Bragantino vonden een akkoord over de tijdelijke overgang van Bruno Gonçalves, kortweg Bruninho. De 21-jarige aanvallende middenvelder wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd, met aankoopoptie', stelt de club op haar website.

'Bruno Gonçalves (1,74m) is een rechtsvoetige middenvelder die in totaal 57 wedstrijden speelde voor Red Bull Bragantino, 9 keer scoorde en 4 assists gaf. Eerder kwam hij ook al uit voor de nationale jeugdteams van Brazilië.'

Bruninho reageerde bij de club ook al kort op zijn transfer. "Ik ben enorm blij met het vertrouwen dat Cercle Brugge in mij stelt. Het is een kinderdroom van mij om in Europa te spelen."

"Ik wil deze kans dan ook met beide handen grijpen. Ik wil het team helpen met alles wat ik kan. Dit is een grote, grote kans en die wil ik absoluut waarmaken", besluit hij.