Zal KAA Gent deze zomer zijn beste spelers verkopen? Sam Baro antwoordt

Sam Baro, die nu eigenaar-voorzitter van KAA Gent is, zal het nog drukker krijgen. De 48-jarige geeft toe dat de club afgelopen seizoen een fout gemaakt heeft, maar heeft er ook uit geleerd.

KAA Gent begon erg sterk aan het seizoen. Tijdens de winter liet de club echter een aantal belangrijke spelers vertrekken. Na de winterstop liet het een stuk minder bij de Buffalo's.

Sam Baro geeft nu toe dat Gent versterking had moeten halen, meteen na de verkoop van enkele aanvallers. "Gift Orban, Hugo Cuypers en Malick Fofana in januari verkopen was het juiste om te doen. Maar er moesten spelers klaarstaan om die leegtes in te vullen. Dat was niet het geval. Daar hebben we als club gefaald. Dat was een leerschool", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

In de toekomst zal het wel minder snel nog eens voorkomen. "We zijn beter gewapend, ja. De uitbreiding van de scoutingscel - van één naar drie vaste medewerkers - hebben we versneld doorgevoerd."

We hebben veel sneller en harder gewerkt om een schaduwelftal te hebben voor deze zomer. We zijn voorbereid", gaat Baro verder. "Spelers willen ook vaak zelf een stap hogerop zetten en daar kan de club wel bij varen. Rotatie zorgt voor zuurstof en is noodzakelijk. Zowel sportief als financieel."

Over wat deze zomer nog zal gebeuren is hij minder duidelijk. "Wat je moet doen, is de maturiteit in je ploeg bewaren. Een vaste structuur. En daarrond moet je laten roteren. Ik zeg niet dat wij deze zomer onze beste spelers per se zullen verkopen hé. Het kan, maar het ligt niet vast. Maar waarom niet? Zolang je ze maar goed vervangt."