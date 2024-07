Tielemans en Dendoncker krijgen nog een Rode Duivel als ploegmaat: deal voor 60 miljoen euro zo goed als rond

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aston Villa is bezig met het afronden van een overeenkomst met Everton voor de transfer van Amadou Onana. De deal zou voor zo'n 60 miljoen euro afgerond worden.

Onana wou een stap hogerop zetten en krijgt daar bij Aston Villa de kans toe. De club eindigde vorig seizoen vierde en speelt Champions League. Met Youri Tielemans en Leander Dendoncker liggen er al twee Belgen onder contract.

Maar voor Dendoncker lijkt dit wel slecht nieuws te zijn, want Onana speelt op dezelfde positie. Onana heeft intussen al een persoonlijk akkoord voor vier jaar bij The Villans.

De 22-jarige middenvelder van Everton is een doelwit van Unai Emery, de manager van Aston Villa. Onana zelf is enthousiast over de mogelijkheid om onder leiding van de Spaanse coach te spelen.

Deze transfer markeert een belangrijke stap in de carrière van Onana, die afgelopen seizoen 37 wedstrijden speelde voor Everton in alle competities.

Met deze transfer wil Aston Villa zijn middenveld versterken en een serieuze uitdager worden in de Premier League. Voor Onana biedt het een kans om zich te bewijzen op een hoger niveau.