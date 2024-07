🎥 EVIVA ESPAÑA! Europese kampioenen toeren door open bus door Madrid én bouwen waanzinnig feestje met de fans

Spanje kroonde zich gisteren tot Europees kampioen na een overwinning in de finale tegen Engeland. Na een lange feestnacht zijn de Spanjaarden inmiddels aangekomen in Madrid. Waar is dat feestje?

In Madrid is dat feestje! De Spaanse kampioenen toeren momenteel door Madrid om een feestje te bouwen met de Spaanse fans. En het moet gezegd: er zijn héél véél Spanjaarden op straat gekomen om te vieren. Voor spelers én fans is het overigens de tweede feestnacht op rij. We hoeven er geen tekening bij te maken: ook gisteren was er tijd voor cava en cerveza. 🎉🇪🇦 ¿Cabe alguien más en Cibeles y Castellana?



¡IMPRESIONANTE! #C4MPEONES



📹 @ernestoasc_ pic.twitter.com/7TKyqobD3d — MARCA (@marca) July 15, 2024 🇪🇸 La selección española ya está en Colón y cada vez está más cerca de llegar a Cibeles pic.twitter.com/uDuKKVl0b4 — MARCA (@marca) July 15, 2024 🎶 Es escuchar esos acordes y ya saben de que canción se trata



🐴 ¡En nada la cantamos juntos en Cibeles!#C4MPEONES | #VamosEspaña pic.twitter.com/kwQ6A6SZmv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2024 Spanje versloeg gisteren Engeland in de finale van het EK met 2-1. La Seleccion kroonde zich op die manier voor de vierde keer in de geschiedenis tot Europees kampioen. Hoe ziet de erelijst van Spanje eruit? Eerder pakte Spanje de gouden plak al in 1964, 2008 en 2012. Voor de volledigheid: in 2010 zette Spanje eveneens de kers op de spreekwoordelijke taart met een wereldtitel.