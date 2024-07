Absolute waanzin: 'Dit spektakel heeft Real Madrid voorbereid om Kylian Mbappé dinsdag helemaal welkom te heten'

Het Estadio Santiago Bernabeu maakt zich op voor de intrede van Kylian Mbappé. De Franse superster wordt er morgen voorgesteld aan het publiek. Real Madrid wil van zijn presentatie een enorm spektakel maken.

Vergis u niet. Taylor Swift of P!NK treden morgen niét op in het Estadio Santiago Bernabeu. Wel op het programma: Kylian Mbappé. Een voorprogramma heeft de Fransman niét nodig.

Een slordige 81.000 fans hebben een kaartje kunnen bemachtigen voor de officiële presentatie van Kylian Mbappé. En het hadden er gerust meer kunnen zijn. Nog voor de start van de verkoop stonden 100.000 fans in de virtuele wachtrij. De abonnees van De Koninklijke kregen uiteraard voorrang.

Om het één en ander te kaderen: ook Eden Hazard werd destijds voorgesteld in het stadion. In 2019 waren toen zo'n 50.000 Madridistas aanwezig. Al zal de show rond Mbappé van een ander kaliber zijn. Zelfs Cristiano Ronaldo kreeg destijds niet zo'n rode loper uitgerold.

Real Madrid spaart kosten noch moeite om de Fransman voor te stellen. Het wordt een spektakel dat vergelijkbaar is met een concert van een rockster. Nog snel een shirt kopen - zo'n hebbeding kost maar liefst 190 euro - om Mbappé aan te moedigen? Het is simpelweg niet meer mogelijk.

Wanneer staat de presentatie van Kylian Mbappé bij Real Madrid gepland?

Voor de liefhebbers: de presentatie staat morgen op het middaguur gepland. En dat is vreemd. Niet alleen in Spanje moet er gewerkt worden, maar op dat tijdstip is het slechts zes uur in de ochtend op de lucratieve Aziatisch markt. Al zullen ze daar misschien hun wekker zetten?