'Juventus wil Atalanta-sterkhouder naar Turijn halen, maar... Europa League-winnaar gaat met hem leuren in Engeland'

Juventus FC heeft de zinnen gezet op Teun Koopmeiners. De Italiaanse topclub heeft de Nederlander helemaal bovenaan de verlanglijst gezet. Maar Atalanta BC speelt het spel héél hard.

Juventus FC probeert al wekenlang om Teun Koopmeiners los te weken bij Atalanta BC. De Oude Dame verhoogde het bod al tot drie keer toe, maar de Europa League-winnaar weigert in te binden.

CalcioMercato weet dat Atalanta zestig miljoen euro op tafel wil zien verschijnen voor Koopmeiners. Juventus is bereid om vijftig miljoen euro te betalen, maar La Dea weigert mee te werken.

© photonews

En het is Atalanta menens. Afgelopen winter was ook SSC Napoli bereid om vijftig miljoen te betalen voor de 26-jarige middenvelder, maar ook dat voorstel werd zonder pardon van tafel geveegd.

Meer zelfs: de Noord-Italianen willen de prijs kunstmatig naar boven duwen. Atalanta heeft enkele makelaars het mandaat gegeven om Koopmeiners actief aan te bieden bij de Engelse topclubs.

Welke club gaat er met Teun Koopmeiners aan de haal?

En sommigen lijken te happen. Manchester United en Liverpool FC informeerden al naar de voorwaarden van de 21-voudig Nederlands international. En we weten allemaal dat zestig miljoen euro in de Premier League een ander bedrag is dan in de Serie A…