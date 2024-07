šŸŽ„ UEFA heeft besloten: dit is het doelpunt van het EK

Het EK zit er alweer op. Spanje is de nieuwe Europese kampioen nadat het met 2-1 won van Engeland in de finale. De Spanjaarden vielen ook in de prijzen na het toernooi.

Spanje mag zich zeker vier jaar lang Europees kampioen worden na de eindwinst in Duitsland. Over het gehele toernooi bekeken, zeker een verdiende winnaar. Dat blijkt ook uit de prijzen die UEFA uitreikt na het toernooi. Zo vinden we bijvoorbeeld zes spelers terug in het 'Team van het Toernooi' dat UEFA bekendmaakte. Rodri werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, terwijl Nico Williams de beste speler van de finale werd. En wie anders dan Lamine Yamal werd beste jonge speler van het toernooi. Maar daar bleef het niet bij voor het 17-jarige toptalent van FC Barcelona. Hij maakte ook het mooiste doelpunt van het EK, volgens de UEFA. Dan gaat het om zijn doelpunt in de halve finale tegen Frankrijk. Yamal kreeg de bal enkele meters voor het strafschopgebied, en leek geen kant meer op te kunnen. Hij besloot om het zelf te proberen en schilderde de bal heerlijk in de verste bovenhoek. Paal binnen, waardoor doelman Maignan kansloos was. Goal of the semi-finals āœ



Lamine Yamal's incredible strike wins it! šŸ˜®‍šŸ’ØšŸ‘#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/BMzFOgLEkG — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024