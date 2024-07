Thomas Meunier neemt drastische beslissing, komt Club Brugge weer in beeld voor hun ex-speler?

Thomas Meunier verliet afgelopen winter Borussia Dortmund om voor Trabzonspor te gaan voetballen. Zo wou hij weer in beeld komen bij bondscoach Domenico Tedesco, wat ook lukte. Maar hij verlaat Turkije alweer na vijf maanden.

Meunier had bij Trabzonspor slechts voor een half jaar getekend met wederzijdse optie, maar de club wou hem gezien zijn prestaties graag houden. De rechtsachter heeft nu echter laten weten dat hij niet zal bijtekenen en weer dichter bij huis wil gaan voetballen. Hij heeft zijn contract eenzijdig opgezegd. Iets waar ze bij Trabzonspor niet mee kunnen lachen en de club overweegt juridische opties.

Wat dat betekent, is nog niet zeker. In het verleden werd hij al verschillende keren in verband gebracht met Club Brugge, waar ze op dit moment geen rechtsachter hebben. Kyriani Sabbe is er de enige optie, met Maxim De Cuyper - die liever op links speelt - als back up.

Er zijn momenteel geen geruchten rond een terugkeer van de Ardenees naar Jan Breydel, maar het is altijd een mogelijkheid. Meunier zelf heeft wel al aangegeven dat hij nog zo lang mogelijk wil voetballen.

Uit de vorige contacten tussen Meunier en Club is immers gebleken dat hij toen nog te duur was voor Club Brugge. Het verschil tussen vraag en aanbod was nog te groot.

Meunier zal waarschijnlijk al zijn opties bekijken en er zullen nog wel ploegen uit de Europese topcompetities op zoek zijn naar een rechtsachter. Rennes en Monaco worden al aan hem gelinkt.