Alexis Saelemaekers naar de Premier League... Deal met club van andere Rode Duivel zit eraan te komen

Alexis Saelemaekers is op weg naar de Premier League. De polyvalente winger werd door AC Milan vorig seizoen uitgeleend aan Bologna, waar hij het zeker niet slecht deed, maar hij was te duur voor de club. Bij Milan rekenen ze niet meer op hem.

Saelemaekers heeft echter opties en kan nu dus naar de Premier League verhuizen. Zowel West Ham United als Leicester City hadden al interesse in hem getoond en die laatste club is nu klaar om zijn move te maken.

Bij Leicester zou hij Wout Faes terugvinden, met wie hij bij Anderlecht nog in de jeugd speelde. Saelemaekers moet weg bij AC Milan, want hij komt niet voor in de plannen van trainer Paulo Fonseca.

Saelemaekers maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht in februari 2018 en viel meteen in de smaak bij de fans met zijn energie. Hij werd in het tijdperk Kompany verkocht voor meer dan 11 miljoen euro. Geld dat toen heel welkom was.

Bij AC Milan liep alles eerst nog op rolletjes en hij had zelfs een tijdje een basisplaats beet. Maar vorig seizoen werd hij dus uitgeleend aan Bologna om hem meer speeltijd te geven.

De Rossoneri vragen nu meer dan 12 miljoen euro voor hem. Geen onoverkomelijke transfersom voor Leicester nu ze weer in de Premier League spelen.