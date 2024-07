🎥 Beter dan Doku, Neymar en Vinicius? Noa Lang barst van het zelfvertrouwen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noa Lang heeft nog steeds een hoop zelfvertrouwen. In een interview met ESPN noemt hij zichzelf de beste linksbuiten.

Noa Lang heeft er geen al te fijn seizoen opzitten. De Nederlander kampte met een zeer lastige hamstringblessure waardoor hij het grootste deel van het seizoen miste bij PSV.

Zijn club werd wel kampioen, maar Lang kwam slechts 11 keer in actie in de Eredivisie. Hij kwam wel vier keer tot scoren en kon twee assists geven.

Nu wil de ex-speler van Club Brugge terug indruk maken volgend seizoen. En hij heeft er duidelijk zin in. In een interview met ESPN werd hij gevraagd om stil te blijven tot er een linksvoor werd genoemd die beter is dan hij.

Bergwijn, Doku, Sancho, Rashford, Grealish, Nico Williams, Neymar en zelfs Vinicius Jr. kwamen voorbij. Maar Noa Lang gaf geen kik. "Ik ben de beste", klonk het achteraf.

Aan zelfvertrouwen duidelijk geen gebrek bij Lang. Hij speelde in totaal 125 wedstrijden voor Club Brugge waarin hij 38 keer kon scoren en 34 assists gaf.