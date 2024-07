KAA Gent moet belangrijke speler enkele wedstrijden missen

De Olympische Spelen in Parijs gaan op 24 juli van start. Enkele Belgische clubs zullen aan het begin van het seizoen dus een speler moeten missen.

De Olympische Spelen in Parijs gaan bijna van start, net zoals de Jupiler Pro League. Enkele spelers van JPL-clubs zullen naar Parijs trekken.

Daardoor moeten een aantal Belgische clubs het dus zonder bepaalde spelers doen. Ook KAA Gent ziet een speler naar de Spelen gaan.

Zo werd Omri Gandelman opgeroepen voor Israël, weet Het Nieuwsblad. De Buffalo's kunnen ook weigeren om hem af te staan, maar deden dat dus niet. Daarom zal KAA Gent hem dus enkele wedstrijden moeten missen.

De middenvelder is 24 jaar en wordt dus als een 'wild card player' gebruikt. Afgelopen seizoen maakte hij veel indruk bij KAA Gent, waardoor hij tegen het einde van het seizoen ook een basisplaats veroverde.

In de reguliere competitie en de Play-offs speelde hij mee in 32 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 11 doelpunten en vijf assists. Best indrukwekkende cijfers voor een middenvelder.