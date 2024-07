'Knaltransfer voor Rode Duivel in kannen en kruiken: dit weekend medische testen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amadou Onana zal een contract tekenen bij Aston Villa. De medische keuring zou aankomende zondag plaatsvinden. Daarmee is de soap zo goed als afgerond voor de Rode Duivel en zijn entourage.

Amadou Onana als ploeggenoot van Youri Tielemans in de club? Het is nog maar een kwestie van tijd. Zoals al enkele dagen aangekondigd zal de Rode Duivel binnenkort bij Aston Villa een contract gaan tekenen.

Volgens Fabrizio Romano is zijn transfer naar de Villans in de laatste rechte lijn: Onana zal zijn medische tests afleggen op zondag en maandag zijn contract ondertekenen. Everton vangt daarvoor zo'n vijftig miljoen pond.

Met bonussen meegerekend mogen we dus uitgaan van een transfer van meer dan zestig miljoen euro voor Amadou Onana. De Rode Duivel levert zo ook heel wat geld op voor Everton, dat flink wat winst maakt op zijn middenvelder.

Rode Duivel trekt naar Aston Villa

The Toffees hadden hem twee jaar geleden voor 'amper' 35 miljoen euro gekocht van Lille. Bij Aston Villa moet Amadou Onana Douglas Luiz vervangen, die voor 51 miljoen euro naar Juventus is vertrokken. Een flinke meerwaarde dus.

De 22-jarige Belg speelde bij Everton 72 wedstrijden, waarin hij vier keer kon scoren en goed was voor drie assists. Hij heeft ook al 17 caps bij de Rode Duivels en was een van de belangrijkste spelers van de Rode Duivels op het EK in Duitsland.