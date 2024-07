Nieuwe FIFA-ranking bekendgemaakt en het ziet er niet goed uit: België grootste verliezer in de top 10

Pijnlijk moment voor de Rode Duivels: België staat voor het eerst sinds de zomer van 2017 niet meer in de topt 5 van de FIFA-wereldranglijst.

Buiten enkele maanden onder Roberto Martinez in 2017, stonden de Rode Duivels zelfs sinds juli 2014 altijd in de top 5. Maar nu komt er weer een einde aan.

Door de slechte prestaties op het EK, moet België haar plaats afstaan aan EK-winaar Spanje. De Spanjaarden stijgen maar liefst vijf plaatsen op de lijst en komen zo op de derde plek terecht.

België verliest er drie en zakt naar plaats zes. Geen enkel land verloor meer plaatsen dan België in de top tien. Argentinië dat de Copa America won, blijft eerst terwijl Frankrijk ook op de tweede plaats blijft staan.

Engeland, de ander EK-finalist stijgt en komt op de derde plaats terecht. Brazilië zakt een plaats en is nummer vijf van de wereld. Bekijk hieronder de volledige ranking.

Some BIG movements in the latest #FIFARanking! 📈