Keert Kanté terug naar Premier League? Londense club toont interesse

West Ham zou volgens The Guardian 24 miljoen euro moeten neerleggen om de Franse middenvelder van Al-Ittihad over te nemen. De Fransman bewees tijdens het EK dat hij nog steeds op het hoogste niveau kan presteren.

De Hammers hebben al enkele versterkingen binnengehaald deze zomer, waaronder Max Kilman, Luis Guilherme en Wes Foderingham. Kanté zou hiermee de vierde aanwinst kunnen worden.

Kanté maakte in 2023 de overstap van Chelsea naar Al-Ittihad. Bij Chelsea won hij onder andere de Premier League, de Champions League en de FA Cup.

Volgens Fabrizio Romano zou de Saoedische club momenteel echter niet bereid zijn om de Franse middenvelder te verkopen, aangezien hij een van de sleutelspelers binnen de club is.

De Franse international speelde al ruim 61 interlands bij Frankrijk. Zijn hoogtepunt behaalde hij in 2018 door de Werelbeker te winnen in Rusland.

🚨🟡⚫️ West Ham have approached Al Ittihad to ask about N'Golo Kanté as top target, as @Will_Unwin reported.



Direct talks took place between clubs and with player's camp.



Al Ittihad current position: no intention to sell Kanté, considered as key player and top professional. pic.twitter.com/9GhqhXsdpl