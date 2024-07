'Meer bekend over deal van Anderlecht met nieuwe speler: op dit vlak wil AC Milan echt niet toegeven'

Anderlecht is vast van plan om bij Milan te gaan shoppen. De deal is eigenlijk rond, maar dat wil niet zeggen dat de Italiaanse club gemakkelijk overstag gaat.

Enkele dagen geleden kon u lezen dat Anderlecht zijn eerste inkomende transfer te pakken had, als er geen onverwachte problemen zouden opduiken. Het kan een interessante transfer verwezenlijken in de persoon van Jan-Carlo Simic. De Serviër die zijn jeugd in Duitsland doorbracht komt de RSCA-defensie versterken.

De Brusselaars zouden 3 miljoen euro op tafel leggen voor het 19-jarige talent van AC Milan. Verdere modaliteiten in dit transferdossier waren nog niet gekend. Ondertussen is er wel al meer bekend dankzij de Italiaanse transferwatcher Matteo Moretto. Die bevestigt dat de transfer inderdaad in kannen en kruiken is.

Milan wil 20% op doorverkoop

Hij voegt er wel aan toe dat Milan een doorverkooppercentage bedongen heeft van 20%. Enkel een voorstel van 3 miljoen euro is dus niet voldoende om de Milanezen overstag te doen gaan. De Italiaanse topclub wil er nog een aardig centje op verdienen als Simic zijn potentieel bij Anderlecht volledig tot ontplooiing laat komen.

Accordo chiuso tra Anderlecht e Milan per Jan-Carlo Simić.



Trasferimento a titolo definitivo, la cifra finale è di circa 3M€.



Solo parte fissa, no bonus.



Il Milan si riserva il 20% sulla futura rivendita. https://t.co/KIVoslcCBy pic.twitter.com/VU3dtG791V — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 19, 2024

Als Anderlecht hem dan later kan verkopen, is twee tiende van dat bedrag voor Milan. Volgens de laatste berichtgeving zal dit de overstap van Simic dus niet tegenhouden. Bij Milan, dat hem wegplukte bij Stuttgart, stroomde hij door van de jeugd naar de eerste ploeg. Nu lonkt dus een heel nieuw avontuur in Brussel.

Eerste transfer van Fredberg

Jesper Fredberg zal de centrale verdediger, die eventueel ook op rechts ingezet kan worden, met open armen ontvangen. Het is immers lang wachten geweest op de eerste inkomende transfer van Anderlecht in deze transferperiode.