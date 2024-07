Eén deal is rond bij Anderlecht, tweede dossier werkt op Fredberg zijn zenuwen (al is het nog niet helemaal gesloten)

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Zonder verdere problemen heeft Anderlecht zijn eerste transfer te pakken. Met AC Milan werd een deal gevonden voor de 19-jarige Jan-Carlo Simic. De Duitse Serviër wordt in principe zelfs gekocht voor drie miljoen euro. Een ander dossier is daardoor in de ijskast beland.

Jesper Fredberg onderhandelde tot gisterenavond laat met AC Milan, dat eerst de verdediger niet definitief wou laten vertrekken. De Deen kwam echter tot een akkoord voor een definitieve overgang van Simic in een deal waarvan de modaliteiten nog niet allemaal gekend zijn. Dat betekent ook pech voor Jesús Orozco Chiquete. De 22-jarige Mexicaanse verdediger van Deportivo Guadalajara stond eigenlijk bovenaan het lijstje en hij wou ook graag naar Anderlecht verhuizen, maar zijn club deed moeilijk. Anderlecht stuurde twee aanbiedingen binnen om hem naar Brussel te halen, maar Guadalajara wou er niet van weten en zelfs niet onderhandelen over de transferprijs. Ze moesten zes miljoen dollar hebben, tot grote frustratie van Orozco zelf. Met Simic heeft Fredberg nu al een verdediger beet en staat hij sterker als ze de onderhandelingen nog willen opstarten. Orozco zelf lijkt zijn club ook onder druk te zetten om toch nog naar Europa te kunnen. Het dossier van Orozco is dus nog niet helemaal afgesloten, want na Vertonghen en Simic kan paars-wit gerust nog een derde verdediger gebruiken. Nunzio Engwanda en Amando Lapage zijn er ook nog, maar Riemer wil meer opties in de defensie hebben, zeker met de drukke kalender.