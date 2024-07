Niet iedereen heeft evenveel vertrouwen in Vincent Kompany bij Bayern München: "Hij is absoluut een risico"

Vincent Kompany is er onlangs echt aan begonnen als coach van Bayern München. Niet iedereen heeft veel vertrouwen in de Belgische coach...

Vincent Kompany werd een tijdje geleden voorgesteld bij Bayern München. Sinds vorige week staat hij ook echt op het trainingsveld bij Der Rekordmeister.

Afgelopen seizoen degradeerde hij met Burnley nog naar de Championship. Het kwam voor velen dan ook als een verrassing dat Kompany tekende bij Bayern.

Gary Lineker heeft bijvoorbeeld niet al te veel vertrouwen in hem. "Kompany is absoluut een risico, omdat hij nog niet echt die ervaring heeft", vertelde hij volgens HLN bij SportBild.

"Bayern krijgt Pep Guardiola niet. Hij zit nog niet aan het eind van zijn ontwikkeling. Eerst was hij coach in België, daarna bij Burnley", gaat Lineker streng verder.

"Het eerste seizoen bij Burnley was geweldig, met prachtig voetbal. Na de promotie naar de Premier League was het een pak moeilijker, ook al had Burnley miljoenen geïnvesteerd - zij het niet bijzonder succesvol. Kompany was wat eigenwijs met zijn speelstijl. Maar bij Bayern zal het veel makkelijker zijn, omdat hij over betere spelers beschikt", zei Lineker, die ook nog mooie woorden heeft voor de ex-coach van Anderlecht.

"Ik vind Vincent een leuke gast. Hij heeft iets, hij is heel intelligent en hij zal een hele goede trainer zijn. Zijn gedrag zal respect afdwingen bij een club. Dat is heel belangrijk bij Bayern."