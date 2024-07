Beerschot drukt door om ex-jeugdspeler weg te kapen bij top-6 ploeg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot werd afgelopen seizoen kampioen. En dus willen ze zich wapenen voor hun nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Daar horen ook flink wat transfers bij en eentje lijkt nu steeds dichterbij te komen.

Beerschot VA wil zich tijdens de zomermercato duchtig versterken. En de promovendus mikt daarbij eigenlijk best wel hoog, want het wil ook gaan shoppen bij de top-6. Het zou daar uitgekomen zijn bij een veelbelovende verdediger.

Senna Miangue heeft ondertussen al heel wat clubs aangedaan. Hij was ooit een jeugdproduct van Beerschot en speelde even bij Antwerp, maar maakte vooral naam toen hij naar Internazionale in Milaan trok.

Beerschot wil Miangue terughalen

Daar kon hij zich nooit helemaal doorzetten en daarna volgden episodes bij Cagliari Calcio, Standard, KAS Eupen en Cercle Brugge. Ondertussen is de verdediger al 27 jaar en dus eerder een eeuwige belofte geworden.

Ook bij de Vereniging slaagt Miangue er niet in om zich tot titularis op te werken. Hij heeft een contract dat na dit seizoen afloopt en ook Het Nieuwsblad bevestigt nu wat wij al enkele dagen zeggen: Beerschot wil hem.

Hij zou voor een appeltje en een eitje terug kunnen keren naar zijn ex-ploeg. Transfermarkt schat de marktwaarde van Miangue op 500.000 euro, de komende dagen zal dat bedrag gebruikt worden als een startwaarde om de onderhandelingen te voeren.