De grote afkeer van VAR: Hoe leidde protest tot een ongewone wending in het Noorse voetbal?

De competitiewedstrijd tussen Rosenborg BK en Lillestrøm SK in de Noorse Eliteserien heeft zondag maar een halfuur geduurd. De fans hadden duidelijk geen zin in een wedstrijd met VAR.

Sinds vorig jaar wordt de VAR gebruikt in Noorwegen, maar net als in veel andere landen heeft het daar ook veel tegenstanders. Dit werd zondag opnieuw duidelijk toen fans van zowel Rosenborg als Lillestrøm hun afkeer tegen het hulpmiddel lieten blijken. In de eerste dertig minuten van de competitiewedstrijd vonden er al vier protestacties plaats.

Bij de laatste actie gooiden de fans rookbommen, tennisballen en zelfs viskoekjes het veld op. Scheidsrechter Saggi vond het toen genoeg en stuurde beide ploegen naar de kleedkamer.

"Dit is verschrikkelijk. We willen gewoon graag voetballen", zei Rosenborg-manager Alfred Johansson in een eerste reactie tegenover TV 2.