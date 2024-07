Eindelijk is er witte rook: 'Anderlecht heeft eerste grote transfer binnen en wil speler dinsdag al voorstellen aan publiek'

Eindelijk! We hebben er met z'n allen héél lang op moeten wachten - al had Jesper Fredberg dit ook zo voorspeld - maar er is een kogel door de kerk. RSC Anderlecht heeft een eerste zomeraanwinst te pakken.

Carlo Simic heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen. Hij komt over van AC Milan. De 19-jarige Servische verdediger werd enkele seizoenen geleden uit de jeugdopleiding van VfB Stuttgart geplukt, maar heeft in de hoofdmacht van i Rossoneri geen uitzicht op (veel) speelminuten.

