📷 OFFICIEEL Bob Peeters kondigt straffe nieuwe spits aan voor SK Beveren

SK Beveren heeft een nieuwe centrumspits binnengehaald. Het huurt voor minstens één seizoen de 18-jarige Yutaka Michiwaki van het Japanse Roasso Kumamoto.

Yutaka Michiwaki (1m86) liet bij Roasso Kumamoto al op erg jonge leeftijd zijn potentieel zien. Kumamoto aarzelde dan ook niet om hem in december 2022, op amper zestienjarige leeftijd, een contract aan te bieden. Daarmee werd hij meteen de jongste speler met een profcontract in de geschiedenis van de Japanse club.

Enkele maanden later maakte de zestienjarige centrumspits al zijn debuut bij de hoofdmacht van Kumamoto. In dat debuutjaar verscheen de aanvaller meteen in maar liefst 21 wedstrijden tussen de lijnen. In de zogeheten Emperor’s Cup liet hij zich opmerken door twee keer te scoren. Ook dit kalenderjaar liet de spits al in tien wedstrijden zien wat hij in zijn mars heeft.

Daarnaast is Michiwaki ook jeugdinternational en maakte hij al op verschillende internationale tornooien zijn opwachting. Op de Asia Cup voor U17 schopte hij het, als vaste waarde, met zijn team tot in de finale. Daarin versloeg Japan Korea met 0-3. In vijf matchen vond Michiwaki vier keer de weg naar doel. Later dat jaar kon hij op het wereldkampioenschap voor U17 nogmaals de netten doen trillen.

General manager Bob Peeters is in zijn nopjes. “Ik ben zeer blij dat we deze jonge speler aan onze kern kunnen toevoegen. Michiwaki is een talentvolle aanvaller die door zijn sterke technische vaardigheden uitstekend als aanspeelpunt kan fungeren”, klinkt het.

“In het verleden is gebleken dat Japanse spelers zich prima integreren in onze competitie. Michiwaki zal wellicht wat tijd nodig hebben om zich volledig aan te passen, maar we geloven sterk in zijn potentieel. Ik kijk er erg naar uit om te zien hoe hij zich bij ons verder zal ontwikkelen.”